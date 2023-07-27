جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن استخدام أوكرانيا أساليب إرهابية

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "دميتري بوليانسكي"، عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول استخدام أوكرانيا لأساليب إرهابية في 31 يوليو، بُناءً على طلب روسيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وقال بوليانسكي: "القضية الأوكرانية في مجلس الأمن الدولي في يوليو ما زالت مفتوحة. طلبنا عقد جلسة في 31 يوليو حول الاستخدام المنهجي للأساليب الإرهابية من قبل نظام كييف، وهو عامل يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أن الرئاسة البريطانية حددت موعد الجلسة الساعة 10.00 (17.00 بتوقيت موسكو).

تصدير الأسمدة إلى إفريقيا:

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة، أندريه غورييف، أن بلاده ضاعفت تصدير الأسمدة إلى إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، كما تخطط لزيادة التوريدات.

وقال غورييف للصحفيين، يوم الأربعاء: "خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضاعفت روسيا صادراتها من الأسمدة المعدنية إلى إفريقيا، لتزداد من نحو 770 ألف طن في عام 2018 إلى 1.6 مليون طن في عام 2022".

وأضاف أن ذلك يشكل 12% من جميع واردات الأسمدة المعدنية إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن توريدات الأسمدة الروسية قد تزداد إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2025.

وأشار غورييف إلى أنه على الرغم من تراجع الحجم العام لصادرات الأسمدة الروسية بنسبة 15% في عام 2022، تمكن كافة المنتجين من إعادة توزيع مسارات التوريدات، واحتفظت روسيا بمركز الصدارة في العالم، حيث بلغت حصتها من الصادرات العالمية من الأسمدة 18%.

وتابع أن جزءا من التوريدات الجديدة موجه إلى دول إفريقيا، مشيرا إلى أنه من بين أكبر شركاء روسيا جنوب إفريقيا والمغرب والسنغال وتنزانيا وساحل العاج وكينيا والكاميرون.

وتعتبر شركة "فوساغرو" أكبر مصدر للأسمدة إلى السوق الإفريقية، حيث تصل حصتها إلى 33%، تليها شركة "يفروخيم" (25%) و"أورالخيم – أورال كالي" (24%) و"أكرونا" (12%).