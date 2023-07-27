بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء بالشعبتين الأدبية والعلمية.

وقال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى اعلان النتيجة عقب اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية في شعبتي الأدبي والعلمي 280 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 40،36 %، بواقع 118 طالبً وتقدم في شعبة الأدبي نجح منهم 26، وبلغت نسبة النجاح 22،03%، و58 طالبة، نجحت منهم 20 فقط بنسبة 34،48%.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية في تصريح اليوم، أن الشعبة العلمية، تقدم للامتحانات 57 طالبًا نجح منهم 39، وبلغت نسبة النجاح 6842%، و47 طالبة نجحت 28 فقط وبلغت نسبة النجاح 59،57%.



وجاء أوائل طلاب القسم العلمي: أحمد محمد حمزة الشوبري، معهد أبو رديس الأزهري المركز الأول، بمجموع 635 درجة، بنسبة نجاح 97،69%، بينما حصل على المركز الثاني الطالب عبد الرحمن مصطفى محمد أبو ديب، بمجموع 633 درجة، بنسبة نجاح 97،38%/ وحصل الطالب محمد عبد العاطي أحمد عبد الحميد، معهد أبوزنيمة الأزهري، على المركز الثالث، بمجموع 603 درجات بنسبه نجاح 92.77%.

كما حصلت الطالبة هاجر جمال الدين مصطفى محمد عطية، معهد فتيات طور سيناء على المركز الرابع بمجموع 598 درجة، بنسبة نجاح 92%، وحصل الطالب عبد الرحمن رمضان عبد العظيم دسوقي، معهد طور سيناء النموذجي على المركز الخامس بمجموع 590 درجة/ بنسبة نجاح 90,77%.



وفي القسم الأدبي مبصرين، حصل الطالب عمر أحمد سالم عودة، معهد طور سيناء على مجموع 554 درجة بنسبة نجاح 87,94%، بينما حصل الطالب عبد الله مصطفى عبد المعطي سيد أحمد، معهد طور سيناء على مجموع 550 درجة، بنسبة نجاح 87,30%.

كما حصل الطالب أحمد أشرف لطفي السيد، معهد دور سيناء على المركز الثالث بمجموع 548 درجة بنسبة نجاح 86,98%، وحصل الطالب محمد سعد السيد أحمد إبراهيم شحاتة، معهد الطور سيناء على المركز الرابع، بمجموع 528 درجة بنسبة نجاح 83,81%، وحصل الطالب أحمد ضياء الدين إبراهيم الدوماني، على المركز الخامس بمجموع 515 درجة بنسبة نجاح 81,75%.