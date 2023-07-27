الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بمشاركة 100 محترف.. انطلاق بطولة البادل بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

يشهد مهرجان العلمين، اليوم الخميس، العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة سواء على المستوى الفني أو الرياضي، فضلًا عن التجهيز والإعداد لمسرح الشارع الذي يشهد فعاليات مختلفة لعدد من الفرق المصرية والأجنبية، وينطلق هذا المسرح اليوم بفرقة «هارموني عربي»، التي ستغني عددا من الأغاني التراثية المصرية وغير المصرية.

 

مهرجان العلمين  

وتنطلق أنشطة رياضية، خلال مهرجان العلمين الجديدة، تبدأ بطولة البادل الرياضية وتستقبل 100 لاعب محترف»، وهناك 3 ملاعب مختلفة مجهزة على أعلى مستوى.

 

وشهدت رياضة البدل رواجا كبيرا في العالم ومصر، وعُرفت في المكسيك أول بلد عرفت تلك الرياضة عام 1969، ثم انتشرت في كل دول العالم، وتنعقد هذه البطولة اليوم، وتنطلق في تمام الساعة 8 مساءً، بينما حفل فرقة «هرموني عربي» يبدأ في تمام الساعة الـ6 مساءً، ثم حفل الفنان أحمد سعد، ومن المقرر إقامة حفلا غنائيا لكلا من الفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة غدا الجمعة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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