مالكوم صفقة الهلال السعودي الرابعة في الميركاتو الصيفي

بات البرازيلي مالكوم رابع صفقات نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، يعد الإعلان الرسمي عن الصفقة مساء أمس، حيث تعاقد الهلال حتى الان مع كل من روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بالدوري السعودي.

مسيرة مالكوم قبل الانتقال لصفوف الهلال السعودي

مالكوم بدأ مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف فريق نادي كورينثيانز البرازيلي وحقق معه لقب مسابقة الدوري في عام 2015.

و انضم مالكوم في عام 2016 إلى صفوف فريق بوردو الفرنسي، لمدة موسمين تألق خلالهما مالكوم مع الفريق الفرنسي حيث نجح في تسجيل 23 هدفا وصنع 16 هدف خلال 96 مباراة شارك فيها مالكوم مع الفريق .

برشلونة يخطف مالكوم من روما

وكان فريق روما قد حسم صفقة انتقال مالكوم عام 2016 وأعلن النادي قدوم اللاعب،وفي اليوم التالي من الصفقة أعلن برشلونة عن انتقال مالكوم لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 41 مليون يورو.

وسجل مالكوم في خلال موسم واحد بقميص البلاوجرانا 4 وصنع هدفين في 24 مباراة بجميع المسابقات محققا لقب الدوري الإسباني.

وانتقل مالكوم عام 2020 إلى صفوف زينت الروسي في صيف ولعب مالكوم بقميص الفريق الروسي 106 مباراة سجل خلالها 42 هدفا وصنع 24 وحصد خلالها 9 ألقاب.

وحقق مالكوم في صيف 2021 ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيلي الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ السامبا.

وكان نادي الهلال السعودي قد إجراءات التعاقد مع البرازيلي مالكوم، وانضم مالكوم لصفوف الهلال قادما من زينت سان بطرسبرج الروسي، حيث أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي ضم مالكوم وكتب: " راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا" ووقع مالكوم على عقود انتقاله لنادي الهلال حتى 2026.

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