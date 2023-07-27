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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

امرأة تحاول منع حرق القرآن الكريم في الدنمارك والشرطة تعتدي عليها.. فيديو

امرأة تحاولت منع
امرأة تحاولت منع حرق القرآن

حاولت امرأة في الدنمارك، منع رجل من حرق القرآن الكريم في منتصف الشارع، كان تحت حماية رجال الشرطة، إلا أنهم منعوها وقاموا بالاعتداء عليها وأعادوا القرآن للشخص مرة أخرى لينفذ عملية الحرق.

 

وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو يظهر فيه رجل يضع حذاء فوق المصحف الشريف ويستعد لحرقه، تحت حماية رجال الشرطة، وبعدما اقتربت امرأة منه وحاولت أخذ المصحف من الرجل لمنع حرقه، قام رجال الشرطة بالاعتداء عليها وإعادة المصحف مرة أخرى للرجل لاستئناف عملية حرقه.

 

وتظاهر المئات، في العاصمة بغداد، للاحتجاج على حراق المصحف أمام سفارة العراق في الدنمارك، وجاءت الاحتجاجات ردا على منشور على فيسبوك، لمجموعة أشخاص دنماركية متطرفة تدعى "دانسيك باتريوت"، تضمن مقطع فيديو لرجل يحرق ما يبدو أنه مصحف ويدوس على العلم العراقي.

 

 

 

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