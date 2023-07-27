امرأة تحاول منع حرق القرآن الكريم في الدنمارك والشرطة تعتدي عليها.. فيديو

حاولت امرأة في الدنمارك، منع رجل من حرق القرآن الكريم في منتصف الشارع، كان تحت حماية رجال الشرطة، إلا أنهم منعوها وقاموا بالاعتداء عليها وأعادوا القرآن للشخص مرة أخرى لينفذ عملية الحرق.

وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو يظهر فيه رجل يضع حذاء فوق المصحف الشريف ويستعد لحرقه، تحت حماية رجال الشرطة، وبعدما اقتربت امرأة منه وحاولت أخذ المصحف من الرجل لمنع حرقه، قام رجال الشرطة بالاعتداء عليها وإعادة المصحف مرة أخرى للرجل لاستئناف عملية حرقه.

A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.



Chicken defending KFC. pic.twitter.com/2Rq6ZYbdIb — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 25, 2023

وتظاهر المئات، في العاصمة بغداد، للاحتجاج على حراق المصحف أمام سفارة العراق في الدنمارك، وجاءت الاحتجاجات ردا على منشور على فيسبوك، لمجموعة أشخاص دنماركية متطرفة تدعى "دانسيك باتريوت"، تضمن مقطع فيديو لرجل يحرق ما يبدو أنه مصحف ويدوس على العلم العراقي.