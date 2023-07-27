اندلاع حريق داخل محل أقمشة في حدائق القبة

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل محل أقمشة و ستائر نطاق حدائق القبة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى حدائق القبة ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

السيطرة على تسريب غاز في البدرشين

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على تسرب غاز في البدرشين دون إصابات، بالتنسيق مع مسؤلي طوارئ الغاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتسرب غاز فى شارع بورسعيد بالبدرشين.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، ومسؤلى طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على التسرب وإصلاح العطل، دون إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق محدود في منزل بقرية البرنس بدائرة مركز شرطة إطسا دون وقوع إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بالفيوم تلقت بلاغا باندلاع حريق محدود فى منزل بقرية البرنس بدائرة الوحدة المحلية للغرق بنطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية و الإسعاف، إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماد النيران قبل أن تمتد لباقى محتويات المنزل، أو المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع إصابات.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي فى الدائرة الكهربية للمنزل، والتهمت النيران بعض محتويات المنزل من أثاث وبعض الأجهزة الكهربائية، وكانت كافة الخسائر مالية فقط، دون خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.