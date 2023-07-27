الخميس 27 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية بالشرقية

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من إخماد حريق إندلع بمخزن لقطع غيار الدراجات النارية، بمدينة صان الحجر في محافظة الشرقية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بمخزن قطع غيار دراجات نارية بمدينة صان الحجر، وعلي الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ  وكذلك سيارات مرفق الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات بشرية.

 

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما التهمت النيران جانب كبير من محتويات المخزن، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق وكيفية حدوثه.

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