اندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من إخماد حريق إندلع بمخزن لقطع غيار الدراجات النارية، بمدينة صان الحجر في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بمخزن قطع غيار دراجات نارية بمدينة صان الحجر، وعلي الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وكذلك سيارات مرفق الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات بشرية.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما التهمت النيران جانب كبير من محتويات المخزن، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق وكيفية حدوثه.