اقتصادي: القمة الإفريقية الروسية ستفتح أسواقًا جديدة لدعم القارة

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن القمة الإفريقية الروسية المنعقدة في سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية بمشاركة الرئيس السيسي وزعماء القارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية ولاسيما في ضوء الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم.

فتح أسواق جديدة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن روسيا بعد الحرب الاخيرة مع أوكرانيا وحدوث نزاعات مع دول أوروبا تسعى لفتح أسواق جديدة في القارة الافريقية لخدمة مصالحها الاقتصادية وأيضًا خدمة القارة متوقعًا أن يصل حجم الاستثمارات الروسية الافريقية إلى 2 مليار دولار الفترة المقبلة.

الموارد الطبيعية للقارة

وذكر الخبير الاقتصادي، أن القارة الإفريقية لديها العديد من الموارد الطبيعية التي تحتاج للاستغلال الامثل في تنفيذ العديد من المشروعات الاستمثارية الضخمة من خلال توطيد العلاقات مع العديد من الدول منها روسيا لأن القارة في الفترات السابقة عانت من التهميش والصراعات السياسية جعل هناك فقدان في تنفيذ المشروعات وبالتالي هي بحاجة ماسة لتنفيذ المشروعات في مجال البنية التحتية حتى تستطيع مواجهة الازمات المستقبلية مثل التغيرات المناخية.

إنتاج النفط والحبوب

وأفاد خضر، بأن روسيا من أهم دول العالم المنتجة للنفط وكذلك الحبوب الغذائية، وبالتالي لابد أن تسفرالقمة بتوصيات ملزمة للدول الصناعية الكبرى لسرعة دعم القارة الافريقية وتنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن السوق المصري مهم للقارة الافريقية، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها دور في إعمار العديد من دول القارة الفترة المستقبلية، ويرجع الى قوة الشركات المصرية والثقة الدولية لها في سرعة تنفيذ المشروعات وبالتالي لابد من استغلال القمة في دعم الاقتصاد الافريقي وسرعة حل أزماتها منها السودان، وبالتالي ستكون سوق جاذب للاستثمار الفترة المقبلة.