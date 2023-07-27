غروب و إسكندرية.. مشاهدات أحدث أغاني حمزة نمرة

يواصل الفنان حمزة نمرة طرح أغاني ألبومه الصيفي الجديد “رايق”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

غروب وإسكندرية..أحدث أغاني ألبوم حمزة نمرة الجديد

طرح حمزة نمرة، مساء أمس الأربعاء، أغنيتي “غروب، إسكندرية”، عبر يوتيوب، حيث دخلتا سريعا لقائمة الاكثر مشاهدة.

أغنية حمزة نمرة غروب من ألبوم “رايق”

سجلت “غروب” أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال 17 ساعة من طرحها، وحصلت على المكرز الخامس في قائمة الاكثر مشاهدة.

من كلمات محمود فاروق ألحان حمزة نمرة توزيع أندريه مينا، وتقول كلماتها"خدني طريقي لقيتني ماشي قصاد البحر والموجة تضحكلي وتقول لي والله زمان والشمس ليا بتبتسم وبتسيب المكان وانا ليه في توهة الدروب بشوفك في الغروب وكل شيء جميل واشتاق لصوتك كل يوم واكلم النجوم وافضفضلك يا ليل خدني حنيني لقيتني في خيالي بفتكرك واشتاق وكلامنا ولقانا واللهفة والأشواق والحب من أول لقى ودموع آخر فراق وانا ليه في توهة الدروب بشوفك في الغروب وكل شيء جميل واشتاق لصوتك كل يوم واكلم النجوم وافضفضلك يا ليل جوايا ليكي اللي لسه ما قلتهوش علشان كلام الحب كله ما يوصفوش ولو قلوب الناس تغيرها الحياة أنا حبي ليكي الزمن ما يغيروش"

أغنية إسكندرية حمزة نمرة

أما عن أغنية “إسكندرية”، حققت أكثر من 190 ألف مشاهدة، وحصلت على المركز الثامن في قائمة الأكثر مشاهدة، من كلمات محمود فارق محمد السيد، ألحان حمزة نمرة وأندريه مينا، توزيع Apostolis Mallias.

وتقول كلماتها “طب والمرسي أبو العباس إنتي حبيبة كل الناس بحرك لولي ورملك ماس عمار يا اسكندرية.. لو هتكلم في التفاصيل للصبحية هقول مواويل بحري وقبلي وصبح وليل بموت في اسكندرية.. نسمة هوا ساعة عصرية وكوزين الدرة والتمشية م المعمورة للمنشية يا مساء الجمال.. م الكورنيش ولحد القلعة نتعشى ونتمشى ووالعة من سحرها بتحس بمتعة ولا خطرت في بال.. طول الليل صاحية ما بتنامشي باجي مببقاش عايز امشي وسنين تيجي وسنين تمشي وهى لسه شباب طب والمرسي ابو العباس وشوارع بتحب الناس سايبة علامة فى قلوب يامه ده مين جالها ونساها صوتها فى مزيكة درويش واغانى الناس والحرافيش وسط اللمة وايوه لما تسيب روحك معاها المندرة ولوران و ستانلى والمود المظبوط بالمللى مع صوت الموج اللى يخلى تمللى البال يروق حتى الشتا عندها حدوتة والمطرة بتنزل مبسوطة مع كوباية شاى مظبوطة وسهرة للشروق سيبلها نفسك مش هتسيبك وان جيت تبعد هى تجيبك عارفاك ومصحباك على عيبك كمان سرك فى بير ومعاك ياما وللا شوية كله على الكورنيش سواسية نفس الرملة ونفس الماية ولا بتفرق كتير”.

تعتبر أغنيتا “غروب، إسكندرية”، من ألبوم حمزة نمرة الجديد “رايق”، والذي انطلق خلال الأسبوع الماضي، اختار حمزة نمرة إسم “رايق” للألبوم ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.

ألبوم رايق لـ حمزة نمرة يحتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة، ومقرر طرحه تدريجيا طوال فترة الصيف.