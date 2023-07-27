ضبط 5 أطنان سكر مجهول خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة مركز ومدينة ههيا، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي الطريق الدائري بمدينة ههيا من ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 100 شيكارة سكر مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي كمية مقدارها 5 أطنان.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي قيد برقم 11179 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر، وتسليم السيارة إلى مركز الشرطة.