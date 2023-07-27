رئيس جزر القمر: روسيا دعمت إفريقيا في أصعب الأوقات

قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس دولة جزر القمر، إن القمة الروسية الإفريقية منصة مهمة للتعاون وتبادل المعلومات بين روسيا ودول أفريقيا، وخاصة جزر القمر.

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روسيا شريك مهم جدا لأفريقيا

وأضاف “عثماني” في كلمته خلال أعمال القمة الروسية الإأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، وعرضتها قناة “القاهرة الإخبارية” أن روسيا شريك مهم جدا لأفريقيا، مشيرًا إلى أن روسيا دعمت إفريقيا في أصعب وقت، وكانت تقدم العون مهما كانت المشكلات القائمة بداية من الاستقلال وغيرها.

روسيا كانت موجودة دائما رغم الصعاب التي واجهت أفريقيا

وتابع أن روسيا كانت موجودة دائما رغم الصعاب التي واجهت أفريقيا، مشيرًا إلى أن استثمارات روسيا الاتحادية في الدول الأفريقية سمحت لدول كثيرة بأن تقف على مار التنمية والتطور.

وواصل: “نشكر روسيا ورئيسها على ذلك، وهذا اللقاء سيسمح لنا بمناقشة ومسائل أفريقيا سواء الإقليمية ومسائل التعاون التي تصب في مصالح روسيا وأفريقيا”.