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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معهد التخطيط القومي يوثق الإنتاج العلمي والفكري لرواده بالمكتبة الرقمية

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

 قامت الإدارة المركزية للمكتبة والترجمة والنشر بالمعهد بحصر وتجميع الإنتاج الفكري لرواد المعهد الذين احتفى بهم من خلال سلسلة حلقات "رواد معهد التخطيط القومي" وهم أ.د إبراهيم حلمي عبد الرحمن، وأ.د إسماعيل صبري عبد الله، وأ.د محمد محمود الإمام، ود.كمال الجنزوري،  وذلك بهدف أرشفتها وإتاحتها إلكترونياً للباحثين والمتخصصين، في إطار حرص معهد التخطيط القومي على  حفظ وتوثيق الإنتاج العلمي لرواده بطريقة حديثة تواكب متطلبات العصر.

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وقد أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن رواد المعهد أثروا المكتبة العربية بمئات الكتب والأبحاث والمقالات التي ساهمت – ولا تزال – في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي  والتخطيطي المصري والعربي، على مدى عقود طويلة، مشيراً إلى أن حصر وتجميع تراث هؤلاء الرواد يأتي عرفاناً وتقديراً لدورهم المحوري في تعزيز دور المعهد محلياً وإقليمياً ودولياً بخبراتهم والحفاظ على أبحاثهم ومؤلفاتهم. 

معالجة القضايا التنموية المطروحة


وأكد العربي أن أعمال الحصر والتجميع لهذا التراث ليس الهدف منها التوثيق فقط بل تنطوي على إعادة قراءة لأفكارهم وكتاباتهم من جديد بهدف الاستفادة منها عند معالجة القضايا التنموية المطروحة حالياً، ومحاولة استنتاج الحلول التي كانوا سيطرحونها للمشكلات والأزمات التي يواجها العالم اليوم. 
وأشار  رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن أعمال الحصر شملت كافة المطبوعات الموجودة بمكتبة المعهد، والمكتبات الخاصة للرواد، وكذلك المقالات التي نُشرت في مختلف الصحف والمجلات، حيث يجري حالياً تحويلها إلى صورة رقمية بهدف إتاحتها  إلكترونياً لتصبح في متناول كافة الباحثين ومن يرغب في الاطلاع عليها.
جدير بالذكر، أن سمينار معهد التخطيط القومي "سمينار الثلاثاء" قد خصص حلقاته هذا العام لتسليط الضوء على أعمال أربعة من رواده الذين أثروا بفكرهم وأعمالهم المكتبة العربية والعمل التنموي العربي والدولي على مدى العقود الطويلة الماضية، في مصر والعالم العربي.

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