وكيل الشباب والرياضة بسوهاج يعقد لقاءً شبابيًا بادارة جرجا

عقد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج لقاء شبابيًا مع الشباب والطلائع بادارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج بحضور محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ومعاوني وكيل الوزارة للشئون الرياضية والشبابية ومديري الإدارات المركزية بالمديرية.



إنجازات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة

تناول اللقاء إنجازات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة وقطاع الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.



وتحدث وكيل الوزارة عن اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة ورعاية رئيس الجمهورية لجميع البرامج الرياضية والشبابية وشرح وعرف الحضور بالأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بسوهاج واهدافها لجميع فئات المجتمع.

كما تناول اللقاء أيضا حوار الشباب وتساؤلاتهم ومقترحاتهم وميولهم واحتياجاتهم ووضع حلول لبعض مشكلات الشباب ومديري الهيئات الشبابية والرياضية وتم تكريم بعض المتممزين في الأنشطة الرياضية

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي أن الوزارة والمديرية دائماً داعمة للشباب ومقترحاتهم وافكارهم ووجه بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية بكافة مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة.