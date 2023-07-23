بنك مصر يوقع بروتوكول لتمويل منح لطلاب جامعة مصر للمعلوماتية

الأول فى تسويق القروض المشتركة (Bookrunner)

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لتمويل عدد من المنح الدراسية للطلاب الجدد المتميزين بما يحفزهم لتحقيق المزيد من النجاحات وذلك للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة / ريم بهجت – رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بحضورعاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة، ورئيس قطاع اتصالات المؤسسة دكتورة/ فاطمة الجولي، ورئيس قطاع الموارد البشرية هانى السمرة، و لفيف من قيادات البنك والجامعة.

قال بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتى انطلاقاً من حرص البنك على مساندة قطاع التعليم ودعم التميز العلمى والمساهمة فى تخريج جيل من الطلاب ذوى كفاءة عالية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل فى مصر.

وأوضح البنك أنه يؤمن بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، ويعد قطاع التعليم من الركائز الأساسية لأهداف البنك فى مجال المسؤولية المجتمعية.

نوه البنك إلى أنه يساهم مع العديد من الجامعات والأكاديميات الفنية لتقديم المنح التعليمية إيماناً منه بأن التعليم والشباب هم قاطرة النمو وتطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة على سوق العمل خاصة فى ظل التطورات الموجودة على الساحة.

مؤكدا أن البنك يحرص دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصرى حكومى وأهلى وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وحصل بنك مصر على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية فى تسويق القروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023،

وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك على مستوى البنوك المحلية، كما حافظ بنك مصر على مركزه المتقدم والريادى على مستوى القارة الإفريقية،

وحصل البنك على المركز الرابع كأفضل مسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة إفريقيا، ويأتى ذلك التتويج بعد أن قام البنك بإتمام عدد 8 قروض مشتركة بقيمة إجمالية حوالى 966 مليون دولار قام فيها البنك بدور مسوق التمويل (Bookrunner).

قال بنك مصر أنه بذلك يواصل يحافظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا فى مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، وتجدر الإشارة إلى أن الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره كمسوق للقروض المشتركة (Bookrunner)؛

هو من الأدوار الأساسية فى القروض المشتركة والتى تعتمد على الدراسة والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كلاً من العملاء التى يتم تسويق القروض لهم وكذا البنوك التى يتم دعوتها للمشاركة فى تلك القروض، ويعد هذا تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفه التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.

وقال البنك أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية فى العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، الكهرباء، التعليم، السيارات، مقاولات).

وحصد البنك على العديد من الجوائز الرائدة والمتخصصة فى مجال ائتمان الشركات خلال عامى 2022 و2023 من قبل كل من جلوبال بيزنس أوتلوك، ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلى بيزنس، ومجلة جلوبال براندز، و بى تى بانكنج آند فاينانس، وكذا حصل البنك على العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية لعام 2022 من مؤسسة ايميا فاينانس العالمية، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة أفضل بنك إسلامى فى مصر لعام 2023 من مجلة يورومني.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال

ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.