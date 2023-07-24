5 علامات تظهر في الفم تكشف إصابتك بأمراض الكبد.. طبيب يحذر

أكد طبيب أمراض لثة أن صحة الفم قد تساعد في اكتشاف الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني، بصرف النظر عن عدم تنظيف الأسنان.

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أوضح الطبيب أن هناك بعض العلامات المنذرة التي يجب أن تكون على دراية بها وقد يحمل فمك أدلة، مضيفًا: "مرض الكبد الدهني ينتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد، وقد يؤدي هذا التراكم إلى التهاب وتلف الكبد بمرور الوقت".

أمراض لثة

وأضاف الطبيب: "قد يسبب مرض الكبد الدهني علامات في الفم لأن الرواسب الدهنية في الكبد تضعف قدرته على تكوين عوامل التخثر، ما يؤدي إلى تورم اللثة ونزيفها"، ومع ذلك، فإن لثتك ليست الجزء الوحيد من فمك الذي يدق أجراس الإنذار. من لون شفتيك إلى رائحة أنفاسك، إليك العلامات الرئيسية لأمراض الكبد التي قد تظهر في فمك.

أمراض لثة

وبحسب الطبيب ، إليك بعض العلامات التحذيرية التي تنذر بإصابتك بأمراض الكبد:

1- شحوب الشفاه واللثة

يؤدي تلف الكبد إلى فقر الدم، ما يؤدي إلى شحوب الشفتين واللثة.

2- نزيف وتورم اللثة

يحدث نزيف اللثة بسبب نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

3- اللسان المحمر

السموم التي لا يستطيع الكبد معالجتها تدخل الدم وقد تغير مظهر اللسان ورطوبته.

4- رائحة الفم الكريهة

تنتج رائحة الفم الكريهة نتجة عدم مقدرة الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية في الجسم بشكل صحيح.

5- جفاف الفم

قد يحدث انخفاض في إنتاج اللعاب عندما تضعف أمراض الكبد عملية الهضم.