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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة الجيزة الجديدة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

جامعة الجيزة الجديدة
جامعة الجيزة الجديدة

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، فتح باب التقدم للطلاب الجدد بجميع كلياتها الـ 8 وهم الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال والمالية، السياسة والاقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، الفنون الجميلة.

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وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهى، زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كما يتم إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، ويمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة ، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/ .

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها مثل برامج دراسة فصل الدراسي بالخارج، وبرامج التدريب المهني سواء في مجال التدريس بالجامعة أو داخل الشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب على طرق ونظم الاختبارات الدولية والتي تفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

يذكر أن جامعة الجيزة الجديدة NGU تعمل بالتعاون الأكاديمي مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم وهم، University College London (UCL) و King’s College London.
 

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