أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 قائمة أولية من الطلاب الثلاثة الأوائل على كل قسم، على أن يتم الإعلان عن الباقى في وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتيجة.

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

القسم العلمي

الأولى أسماء عبدالله السماحي بمجموع 649 بنسبة 99.85%

الأولى حبيبة السيد خليفة بمجموع 649 بنسبة 99.85%

الأول عصام هلال الحريري بمجموع 649 بنسبة 99.85%

القسم الأدبي

الأولى ثراء سمير الرشيدي بنسبة 97.94%

الثانية حبيبة حمدي عبدالرحمن بنسبة 97.46%

الثانية مكرر ندى حسين السعودي بنسبة 97.46%.

القسم الأدبي مكفوفين

الأولى ياسمين عبدالفتاح النجار بنسبة 93.33%

الثاني بلال محمد جمعة بنسبة 92.22%

الثالث أحمد مقتدى صابر بنسبة 91.27%،

الرابع آية محمد عجور بنسبة 90.16%

الخامس منة الله محمد أحمد بنسبة 90%.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

ويعتمد الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأبرز ما يتطلع الطلاب لمعرفته في الساعات القليلة الماضية، هو رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك من أجل الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال الضغط هنــــــا، حتى يكون الطلاب مستعدين للحصول على النتيجة فور الاعتماد الرسمي من قبل الأزهر الشريف والمقرر له فى الثانية عشر من ظهر اليوم.