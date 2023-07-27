جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 يوليو 2023

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس، الموافق 27 من شهر يوليو الجاري لعام 2023، حيث تقام مواجهات عدة مهمة في البطولة العربية، وأخرى في إطار ودي.

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

السد ضد الوداد:

يلتقي السد القطري نظيره الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق فهد عريشي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت حماد العنزي.

الصفاقسي ضد الشرطة:

ستقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC5 HD بصوت راشد الدوسري وعبد العزيز الزيد.

الهلال ضد أهلي طرابلس:

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام أهلي طرابلس الليبي على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفيسة، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

الاتحاد ضد الترجي:

في قمة عربية من العيار الثقيل، يلتقي الاتحاد السعودي، الترجي الرياضي التونسي، في مباراة قوية، التي ستجمع بينهما على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD بصوت رؤوف خليف، وSSC5 HD بصوت فهد العتيبي.

مباراة النصر وإنتر ميلان الودية:

في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا سيلتقي النصر فريق إنتر ميلان الإيطالي في إطار منافسات دورة اليابان الودية، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.