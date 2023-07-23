موجة حر جديدة.. عواصف شمال بلغاريا و"دون" يتحول إلى عاصفة مدارية

مع اقتراب موجة حر جديدة، تصدرت العواصف مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تعرضت بلغاريا لعواصف عدة.

فيما اجتاحت رياح عاتية وعواصف ممطرة وعواصف برد شمال غرب الدولة البلقانية ليل السبت/الأحد، وفقا لتقارير أوردتها وسائل الإعلام البلغارية. وتضررت أسطح المنازل في عدة بلدات وسدت الأشجار المتساقطة الطرق أو ألحقت أضرارا بالسيارات المتوقفة.

وقام رجال الإطفاء والمتطوعون بإخلاء الطريق السريع المؤدي إلى معبر فرسكا تشوكا الحدودي إلى صربيا، وبعد عدة أيام حارة مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 40 درجة، جلبت العواصف بعض الطقس البارد إلى شمال بلغاريا.

موجة حارة أخرى في الأيام المقبلة

وبلغاريا ليست الدولة الوحيدة التي تكافح موجات الحر، حيث تشهد إيطاليا وإسبانيا درجات حرارة شديدة وتكافح اليونان حرائق الغابات الناجمة عن الطقس الحار والجاف، لكن بالنسبة للمناطق الجنوبية من بلغاريا، ظلت التحذيرات من الحرارة سارية اليوم الأحد. وفي المناطق الواقعة على طول الحدود مع اليونان، كان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية البلغاريين، من المتوقع حدوث موجة حارة أخرى في الأيام المقبلة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة.

الإعصار دون يتحول إلى عاصفة مدارية

بينما قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، اليوم الأحد، إن الإعصار (دون) ضعُف وتحول إلى عاصفة مدارية.

وأضاف المركز، ومقره ميامي، أن العاصفة تبعد حالياً نحو 515 كيلومتراً جنوب شرق «كيب ريس» في «نيوفاوندلاند»، ومحملة برياح سرعتها القصوى 105 كيلومترات في الساعة، وتوقع المركز أن يضعُف (دون) أكثر اليوم الأحد أو غداً الاثنين.

وتشهد الولايات المتحدة كل عام موسم أعاصير تتفاوت شدتها. وتؤدي هذه الأعاصير والعواصف المدارية إلى خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح البشرية.