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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضربه قوية للهلال السعودي قبل مباراة أهلي طرابلس في البطولة العربية

الهلال السعودي
الهلال السعودي

 يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره أهلي طرابلس الليبي، مساء غد الخميس، في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز في الجولة الأولى بالبطولة العربية.

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أهلي طرابلس ضيفًا على النهضة العماني الليلة بالبطولة العربية

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صفقات الميركاتو الصيفي تٌزين قائمة الهلال السعودي للبطولة العربية

 يفتقد الهلال السعودي العديد من النجوم خلال البطولة العربية، وسوف يغيب عن الفريق 5 لاعبين قبل لقاء  أهلى طرابلس الليبي.

 سلمان الفرج عبدالإله المالكي _ متعب المفرج _ صالح الشهيري _ وخليفة الدوسري ويخوض الخماسي برنامجًا تأهيليًا استعدادًا للمشاركة مع الهلال السعودي.

 قائمة الهلال السعودي لمباراة البطولة العربية:

  • حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد أبو راسين.
  • الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سعود عبدالحميد، حمد اليامي، محمد جحفلي.
  • الوسط: روبن نيفيز، أندي كاريلو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ميشيل ديلجادو.
  • الهجوم: عبدالله الحمدان، عبدالله رديف.

 

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