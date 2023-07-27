محافظ الشرقية يطالب رؤساء المراكز بالتركيز وبذل جهود غير معتادة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العمل داخل المراكز يتطلب المزيد من التركيز وبذل جهود غير معتادة وذلك لمواجهة تحديات الفترة الحالية والتي تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتي تتطلب متابعة مستمرة علي مدار اليوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين قائلاً: اثق في قدرتكم علي القيادة وكل الدعم و المساندة لكم لإنجاز العمل على أكمل وجه، فالنجاح هو استغلال اقل الإمكانيات للوصول لأفضل النتائج .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عقب إصداره حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن، بحضوركل من: اللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، ومحمد محمود رئيس مدينه القنايات، وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وأيمن بكر رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، وذلك لوضع خريطة العمل خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء

وأشارمحافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، ورفع الاشغالات والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية في المهد أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تصدر محافظة الشرقية باقي محافظات الجمهورية في إنجاز ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتنفيذ مبادرة حياة كريمة وحصاد وتوريد القمح.

وأضاف محافظ الشرقية إلى ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بدراسة دقيقة لكافة الملفات والاعمال المكلفين بها ووضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التي تواجه تنفيذها بجانب الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن مشددا علي ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة وحلها فورا في اطار القانون قائلا لن اسامح من يدير العمل من داخل مكتبة ولن يبقي يوما في مكانه فالقري والعزب والكفور تحتاج إلى تواجد مستمر من المسئول وتواصل مباشر مع المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة إنجاز ومواصلة النجاح مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسيرعلي المواطنين وانهاء مصالحهم وحسن استقبالهم والاستماع لشكواهم وايجاد حلول لها في إطار القانون.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.