رئيس المستثمرات العرب تبحث تعزيز التعاون مع سفير كوت ديفوار

استقبلت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، بمقر الاتحاد بالقاهرة ، السفير ثيموتي ايزوان سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون التجارى المشترك واستعراض مزايا الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.



وخلال اللقاء أكدت دكتورة هدى يسى على قوة العلاقات المصرية الإيفوارية فى مختلف المجالات الاقتصادية ، ومنها الزراعة والثروة السمكية ، وتدريب الكو ادر البشرية.



وأشارت إلى أهمية التعاون بين الاتحاد وكوت ديفوار ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية.



وتقدمت دكتورة هدى بدعوة السفير ومجتمع الأعمال فى كوت ديفوار لحضور فعاليات مؤتمر ومعرض الاتحاد فى دورته الـ26، الذى يعقد برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى " الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات" ، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الحالى بمدينة شرم الشيخ.

التجارة العابرة للدول المجاورة غير الساحلية

ومن جانبه قال تيموثي إزوان ، سفير جمهورية كوت ديفوار ، أن بلاده تلعب دورًا رئيسيًا في التجارة العابرة للدول المجاورة غير الساحلية.



وتعد أكبر اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وتساهم بـ40% من إجمالي الناتج المحلي النقدي للاتحاد.

وأشار إلى أن ساحل العاج ، تعد أكبر مصدر في العالم لحبوب الكاكاو، ورابع أكبر مصدر للسلع، عمومًا، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنغولا.



وأوضح السفير ، أن بلاده تتميز بزراعة بعض المنتجات الهامة مثل حبوب الكاكاو، ومزارع المطاط.



وأكد على رغبته فى زيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين كوت ديفوار ومصر والدول العربية .



وأبدى اهتمامه بمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب ، مشيرا إلى نقل الدعوة إلى المسؤلين فى حكومته ورجال وسيدات الأعمال فى كوت ديفوار.

ويضم وفد السفارة كلا من KOUAKOU N’guessan Lucien ، المستشار الأول للسفير و TOKOURET N'Goran Jules François المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة و دياري ميناتا إيبس سيلا ، مساعد السفير المسؤول عن الاتصالات.