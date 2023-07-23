قوافل الأزهر الشريف تجوب مراكز شباب المنيا

نظم وفد من مشايخ الأزهر الشريف ، بالتعاون مع مركز شباب ابو فيلو التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ندوة دينية بعنوان (الصلاة) ، وذلك بحضور رواد مركز الشباب .

تناول اللقاء ما بين الحاضرين والمشاركين ومشايخ الأزهر الشريف خلال الندوة الدينية ، عن فرضية الصلاة ، ومتى فرضت الصلاة على المسلمين ، واركان الصلاة ، وشروط صحة الصلاة، و سنن الصلاة في الإسلام ، موضحين ان الصلاة هي عماد الدين من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين ، وان الصلاة هي صلة بين العبد وربه .

وتطرقت المناقشة بين وفد ومشايخ الأزهر الشريف والحاضرين ، وجوب الدعاء في السجود اثناء الصلاة ، وصلاة الفرد والجماعة ، وسنن الصلاة وفرائضها ، وعلى من تجب الصلاة ، وسنن وفرائض الوضوء والإغتسال ، وصلاة الغائب والإستسقاء ، وذلك في حضور مدير المركز ومشرف النشاط وبعض العاملين بالمركز

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا.