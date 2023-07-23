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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قوافل الأزهر الشريف تجوب مراكز شباب المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نظم وفد من مشايخ الأزهر الشريف ، بالتعاون مع مركز شباب ابو فيلو  التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ندوة دينية بعنوان (الصلاة) ، وذلك بحضور رواد مركز الشباب .

تناول اللقاء ما بين الحاضرين والمشاركين ومشايخ الأزهر الشريف خلال الندوة الدينية ، عن فرضية الصلاة ، ومتى فرضت الصلاة على المسلمين ، واركان الصلاة  ، وشروط صحة الصلاة، و سنن الصلاة في الإسلام ، موضحين ان الصلاة هي عماد الدين من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين ، وان الصلاة هي صلة بين العبد وربه .

وتطرقت المناقشة بين وفد ومشايخ الأزهر الشريف والحاضرين ، وجوب الدعاء في السجود اثناء الصلاة ، وصلاة الفرد والجماعة ، وسنن الصلاة وفرائضها ، وعلى من تجب الصلاة ، وسنن وفرائض الوضوء والإغتسال ، وصلاة الغائب والإستسقاء ، وذلك في حضور مدير المركز ومشرف النشاط وبعض العاملين بالمركز 

  ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،  و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا.

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