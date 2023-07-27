كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي، حيث أن اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس( مقدار الإشعاع الشمسي) يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطج الأرض والهواء.

المسطحات المائية

وأضافت الهيئة، أن مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء، وأيضًا مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغلاف الجوي

وذكرت، أن الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء بفعل عملية النتح، كما أن تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر يؤثر في درجة حرارة الغلاف الجوي.

الارتفاع في درجات الحرارة

وتابعت الهيئة، أن اليوم الخميس يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء حيث من المتوع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في الظل أما درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 45 درجة مئوية، جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

نصائح للمواطنين



وناشدت، المواطنين بضرورة تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.