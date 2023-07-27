علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين «الوفد»:

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﺣﺎﺳﻤﺎ ً ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

يلعب قطاع التأمين فى مصر دوراً أساسيًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حيث يسهم فى نقل الخطر والتحوط ضد المخاطر والمشكلات التى قد يواجهها الأفراد والمؤسسات.

وفى سبيل تطوير قطاع التأمين وتحسين أدائه، أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لـ«جى أى جى» فى حواره مع «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين على تعزيز التحول الرقمى والتكنولوجى فى هذا المجال.

وأشار إلى أن شركات التأمين تتبنى وسائل حديثة مثل التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وإلى نص الحوار

ما هى أهمية قطاع التأمين فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وكيف يمكن تنميته لزيادة مساهمته فى الناتج المحلي؟

صناعة التأمين فى مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وحماية الممتلكات والأفراد. إذ لا توجد عملية اقتصادية تتم بدون وجود تأمين، سواء كان ذلك للمصانع، البنية التحتية، أو طواقم العمل. يعمل قطاع التأمين على توفير الحماية المطلوبة للممتلكات والأفراد، ويسهم فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى. مثالًا على ذلك، فى حالة بناء مصنع جديد أو إنشاء بنية تحتية، فإن التأمين يلعب دورًا حيويًا فى حماية العمالة والمصنع نفسه. وبفضل التأمين، يمكن تعويض الخسائر المادية فى حالة وقوع حوادث أو كوارث طبيعية. وقد حقق قطاع التأمين المصرى نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الأقساط العام السابق 3.1 مليار دولار، ومن المتوقع زيادة هذا الحجم فى المستقبل. بفضل التعويضات التى يقدمها قطاع التأمين، يمكن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى وتحقيق التقدم، خاصة بعدما تخطت حجم الاستثمارات فى هذا القطاع، 170 مليار جنيه. بالتالى، يمكن القول بأن قطاع التأمين يلعب دورًا كبيرًا فى المحافظة على الاقتصاد المصرى وتعزيز نموه.

ما هى التحديات التى يواجهها قطاع التأمين فى مصر وكيف يمكن التغلب عليها؟

التضخم الذى يؤثر بشكل كبير على تكاليف التعويضات فى مجالات التأمين مثل التأمين على السيارات والتأمين الطبى. زيادة التكاليف قد تؤدى إلى زيادة فى تكاليف التأمين وفواتير التعويضات. هناك أيضاً تحديات أخرى تتعلق بسداد أقساط وثائق التأمين بالدولار، حيث يقوم العملاء بسداد تكاليف التأمين بالجنيه المصرى، بينما يجب على شركات التأمين توفير العملة الأجنبية لتلبية التزاماتها.

كيف يمكن تعزيز الثقافة التأمينية فى المجتمع المصرى وزيادة معدلات التأمين؟

يتم إصدار أنشطة أسبوعية توفر معلومات هامة حول شركات التأمين وتعطى نصائح تفيد الأفراد فى حالة حدوث تعويضات، كما توفر أحدث الأخبار المتعلقة بمجال التأمين، بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوقيع العديد من البروتوكولات مع اتحادات التأمين فى الدول الأخرى مثل تونس والمغرب والأردن وفلسطين والجزائر.

ولدينا مؤتمرات مثل مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى يعقد فى الأقصر كل عام، حيث تتم مناقشة كيفية تعزيز ودعم التأمين متناهى الصغر وتعزيز الشمول التأمينى والمالى فى مصر. وكذلك مؤتمر شرم الشيخ الذى يقام سنويًا فى سبتمبر من كل عام، حيث يتواجد العديد من المتحدثين من مختلف الأسواق العربية ويتم تنظيم لقاءات مع شركات التأمين العالمية المهتمة بمعرفة كل ما هو جديد فى مجال التأمين.

وماذا عن النسخة الخامسة من ملتقى شرم الشيخ هذا العام؟

يحظى المؤتمر بمشاركة ممثلين من كبرى شركات التأمين داخل وخارج مصر، وقد نجحنا هذا العام فى الحصول على رعاية رئاسة الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية لمؤتمر شرم الشيخ السنوي.

كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع التأمين، من خلال هقد لقاءات موسعة مع كبار ممثلى قطاع التأمين من داخل وخارج مصر.