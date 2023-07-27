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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا.. الهجوم المضاد الأوكراني ناجمة عن العجز في الدعم الغربي

بوابة الوفد الإلكترونية

نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تكون مشاكل الهجوم المضاد الأوكراني ناجمة عن العجز في الدعم المقدم لكييف من الغرب، وفق روسيا اليوم.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي إن القوات الأوكرانية "لديها كل ما تطلبه".

وأضاف أن "المعلومات أنهم لم يحصلوا على كل ما يحتاجون إليه قبل الهجوم المضاد، أو أن الافتقار إلى الإمكانيات هي سبب التباطؤ غير صحيحة".

واعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق، اعترف جنود أوكرانيون لصحيفة "كييف بوست" بأنهم تكبدوا خسائر فادحة، وأكدوا أن معنوياتهم تتراجع بسبب محاولات الهجوم المضاد الفاشلة.

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