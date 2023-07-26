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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى: "انتظروا غدًا بشرى حول أزمة انقطاع الكهرباء" (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

 أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اجتماعات للوزراء اليوم ، في العلمين وذلك في محاولة لمواجهة تحدي انقطاع الكهرباء، قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا.

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«الكهرباء»: استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

 وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدي البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يخرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعلن الحلول لـحل أزمة  قطع الكهرباء.

 غدًا من الممكن أن يكون هناك بشرة خير:

 ولفت أن رئيس الحكومة قال إن الأزمة ستنتهي منتصف الأسبوع، ولكن الأمر مستمر، فغدًا من الممكن أن يكون هناك بشرة خير.

 وأشار أحمد موسى إلى أن حالة الحزن بين المواطنين، بسبب انقطاع الكهرباء، ستنتهي، هناك توافقًا وقرارًا سيريح المواطنين، معلقًا: "المواطنين مش عايزين تخفيف أحمال، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك تحديًا كبيرًا، ولكن الكل ينتظر تحديد يوم لانتهاء أزمة الكهرباء.

 

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