أحمد موسى: "انتظروا غدًا بشرى حول أزمة انقطاع الكهرباء" (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اجتماعات للوزراء اليوم ، في العلمين وذلك في محاولة لمواجهة تحدي انقطاع الكهرباء، قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدي البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يخرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعلن الحلول لـحل أزمة قطع الكهرباء.

غدًا من الممكن أن يكون هناك بشرة خير:

ولفت أن رئيس الحكومة قال إن الأزمة ستنتهي منتصف الأسبوع، ولكن الأمر مستمر، فغدًا من الممكن أن يكون هناك بشرة خير.

وأشار أحمد موسى إلى أن حالة الحزن بين المواطنين، بسبب انقطاع الكهرباء، ستنتهي، هناك توافقًا وقرارًا سيريح المواطنين، معلقًا: "المواطنين مش عايزين تخفيف أحمال، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك تحديًا كبيرًا، ولكن الكل ينتظر تحديد يوم لانتهاء أزمة الكهرباء.