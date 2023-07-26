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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة مواد البناء تكشف حقيقة غلق مصانع بسبب الغاز (فيديو)

المهندس أحمد الزيني،
المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف الت

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر مواد البناء بنقص الغاز، متابعًا :"تم تخفيض بعض الخطوط ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج".

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صانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلها من العمل بالغاز

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، نساء اليوم أن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلها من العمل بالغاز، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من المنتجات مما ساعد على خفض الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.

وتابع: "المشروعات القومية هي التي تستهلك مواد البناء، ولولا مشروعات الدولة لكانت أغلقت المصانع وانتهت وظائف نحو 3 ملايين عامل، وقطاع مواد البناء هو أهم قطاع اقتصادي الآن في مصر، والمصانع تعمل على مدار 24 ساعة ولم تغلق حتى في وقت كورونا.

 

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