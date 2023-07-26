ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك في المحلة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على المتهم بذبح سائق توك توك بقرية شبرابابل مركز المحلة، بعد أن غافل المتهم القتيل وأحدث ما به من إصابات أودت بحياته في الحال.

ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالمحلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الحادث وتبين مقتل شاب يدعي "م.ا" بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة على يد المتهم ويدعى "ح.ح.ا"، حيث عقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وما أن ظفر به حتي قام بمغافلته وقتله، تم ضبطه في الحال واقتياده لمركز شرطة المحلة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب إثر سقوطه من قنا

كما لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من قطار أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي، التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب إثر سقوطه من قطار أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع حسين أحمد حمدان أحمد، يبلغ من العمر 32 عاما، مقيم بقرية الحسينات بمركز أبو تشت، إثر سقوطه من قطار أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.