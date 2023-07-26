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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الدخان تطالب الحكومة والبرلمان التدخل لحل أزمة السجائر (فيديو)

السجائر
السجائر

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات بتدخل الحكومة وقطع مجلس النواب لإجازته البرلمانية  من أجل التدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه.

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أزمة السجائر تتصاعد بالأسواق.. السبب التجار و35 جنيهًا زيادة في علبة البسطاء (فيديو)


وأكد “إمبابي”  في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع مساء اليوم الاربعاء عبر فضائية etc   أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ أن تقدم وزير المالية للبرلمان بتعديل على الضرائب الخاصة بالتدخين لزيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسلات بـ 6 مليارات جنيه.

علبه السجائر كيلوباترا بلغ سعرها 24 جنيها بينما  تباع  ب55 جنيها


وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن التجار  تخزن السجائر مما سبب حالة من الشح في المعروض، فأدى إلى أن يضع كل تاجر السعر الذي يريده دون أن تأخذ الحكومة شيئا، مشيرا إلى أن علبه السجائر كيلوباترا بلغ سعرها 24 جنيها بينما يبيعها التجار  ب55 جنيها.


وتابع: " ما تشهده أسعار السجائر حاليا بمثابة كوميديا سوداء، ولابد من تدخل الجهات الرقابية للحد من ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، متسائلا: أين الحكومة و البرلمان؟ إين لجنة إدارة الازمات. 
 

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