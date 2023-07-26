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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

"العربي الإفريقي" يطرح شهادة بعائد 40% مدفوع مقدما

البنك العربي الإفريقي
البنك العربي الإفريقي

أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن طرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد"، 

وتبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.56%، ويصرف العائد 40% مقدماً اليوم التالي من شراء الشهادة، 

وبدأ طرح الشهادة في كل فروع البنك بداية من يوليو الجاري.

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يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها،  ولا يمكن استرداد قيمتها الا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية،  ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق. 

كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

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