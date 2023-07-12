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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيلينسكى وحيدًا في قمة الناتو والقادة يتجاهلونه.. صورة بألف كلمة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني وحيدا في الناتو

تداول رواد موقع التدوينات المصغرة تويتر، صورة من قمة حلف شمال الأطلسى، ويظهر فيها الرئيس الأوكراني زيلينسكى يقف وحيدًا وسط تجاهل جميع القادة، وظهر عليه الحزن والأسف.

وعلق عدد من رواد تويتر، على الصورة بأنه غير مرحب فيه، بينما قال آخر:" لو أنه صافح الرجل الصحيح ما كان وحيد".

وأشار ناشط، إلى أن الصورة تعبر عن خيبة أمل، وقال آخر:"وحيدًا في المعركة".

عُقدت قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" اليوم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، وحضرها الدول الـ 12 المؤسسة للحلف هي، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال، بالإضافة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى.

وتم طرح خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا، فيما حذرت روسيا من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب مع تزويد الغرب لكييف بالأسلحة خاصة العنقودية.

وأعلن الحلف في بيان ختامى أن مستقبل أوكرانيا يقع داخل الحلف، وأن اندماج كييف الأوروبى الأطلسى تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية لكنهم لم يوجهوا الدعوة لكييف للانضمام على الفور. 

 

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