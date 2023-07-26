«الكهرباء»: استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن أنه من المتوقع الاستمرار فى اللجوء لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل.

وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن هناك مؤشرات قوية تؤكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن فى إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء. وأوضح المصدر أن هناك اجتماعات مكثفة ومستمرة بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول بسرعة إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى جميع أنحاء الجمهورية نتيجة ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكد المصدر أن محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال اشهر الصيف وخاصة فى الأيام فى الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن وزاره البترول اكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود التى يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر اضطرت للفصل ليبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق وبحد أقصى ساعة بهدف أيضاً الحفاظ على سلامة المواطنين، وناشدت وزارة الكهرباء والطاقة أن يأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التطبيقات وناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين التحمل ومساعدة الدولة والوقوف بجانبها للخروج من هذه المحنة والأزمة التى تمر بها مصر حاليا بسبب ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية. كما طالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال قطع التيار الكهربائى حفاظا على الأجهزة الكهربائية للمنازل وحين وصول التيار لشدته منعاً لتعرضه للتلف.

كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أن هناك زيادة 14% استهلاكاً عن العام الماضى، وأشار إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 8.2% زيادة فى الأحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضى والذى يبدأ من الساعة 7:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساء.

وأضاف الجهاز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 35 ألف ميجا وات، معلناً عن أن الزيادة الاحتياطية فى الإنتاج المتاح بلغت أمس 900 900 ميجا وات.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات بدلاً من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.