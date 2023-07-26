الأربعاء 26/يوليو/2023 - 08:40 م 7/26/2023 8:40:35 PM

ما زال الحديث مستمرًّا حول إدارة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفيما يلى بعض النقاط المهمة التى تحسب للدكتور عبدالسند:

أولًا: اللجان الإقليمية:

١- بعض اللجان بها عضويات حديثة تمت قبل انتخابات رئاسة الحزب بشهر لأشخاص ليس لهم علاقة بالحزب.

٢-بعض اللجان لم تجتمع لمرة واحدة خلال عام.

٣- بعض اللجان لم يحضر منها يوم الانتخابات ٢٠٪ من قوام اللجنة.

٤-بعض اللجان لم تقم بنشاط واحد خلال عام.

٥- بعض اللجان لم تجدد عضوية أعضاء المحافظة لأكثر من خمس سنوات.

٦- بعض اللجان لم تسدد إيجارات مقراتهم لعدة سنوات.

لذلك صدر قرار رئيس الحزب:

١- تكليف السكرتير العام بوضع تصور بتشكيل اللجان الإقليمية.

٢- أن يتم تقديم التصور خلال شهر.

٣- أن يستعين بالسكرتارية المساعدة فى إعداد التصور.

٤- أن يراعى كافة المخالفات السابقة فى التشكيل الجديد.

ثانيًا: اللجان النوعية:

١- تحتوى على عضويات تم عملها قبل انتخابات الرئاسة بشهر لأشخاص ليس لهم علاقة بالحزب.

٢- أعداد اللجان مبالغ فيها، فبعض اللجان تجاوز ٥٠ عضوًا.

٣- بعض أعضاء اللجان غير مؤهلين علميًّا.

٤- بعض اللجان لم يجتمع لأكثر من عام.

٥- لم تكلف بدراسة أى موضوع طبقًا لاختصاصها فى اللائحة.

لذلك صدر قرار رئيس الحزب:

١-بحل اللجان النوعية.

٢- فتح باب الترشح لعضوية اللجان النوعية لمدة شهر.

٣- تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لتشكيل اللجان وعرضها على الهيئة العليا.

٤- تتم مراعاة كافة المخالفات السابقة.

ثالثًا: الهيئة البرلمانية:

١- لم تجتمع الهيئة البرلمانية فى الحزب سابقًا.

٢- لم يتم التنسيق مع رئيس الحزب كما تنص اللائحة.

٣- لم يتم التنسيق بين الهيئة البرلمانية والهيئة العليا.

لذلك كان قرار رئيس الحزب:

١- إعادة تعيين رؤساء للهيئات البرلمانية.

٢- عقد أكثر من اجتماع للهيئات البرلمانية داخل الحزب.

٣- التنسيق فى استجوابات الحكومة مع رئيس الحزب كما تنص اللائحة.

هذا جزء مهم مما اتخذه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب من قرارت فى الجانب التنظيمى للحزب لإصلاحه، وما زال جاريًا العمل لإصلاح باقى هيئات الحزب.