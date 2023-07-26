وزير التنمية المحلية يستقبل المفتى بالعاصمة الإدارية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وفي بداية اللقاء قدم مفتى الجمهورية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على انتقال الوزارة للعمل من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية ضمن باقي الوزارات والجهات الحكومية بالدولة، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره لمفتى الجمهورية، وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية في حفظ استقرار المجتمع المصري وتوعية أبناءه على النهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي تطلعه لمزيد من التعاون والاستفادة مع دار الإفتاء المصرية في زيادة الوعي بالمشروعات القومية الهامة التي تقوم بها الحكومة على أرض محافظات مصر، والحث على المشاركة بالمبادرات والمشروعات المهمة التي تشرف على تنفيذها الوزارة مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشة يليق بهم.

كما أثني مفتي الجمهورية علي بعض مجالات عمل وزارة التنمية المحلية مع عدد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأهلية لتنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية مثل مشروع "قيم وحياة" لتوعية أبناء الشعب المصري بمختلف أعماره بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية في بعض محافظات الجمهورية والذي يأتي في إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى.