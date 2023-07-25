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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عرض الهلال يقنع عائلة مبابي بالانتقال للسعودية

مبابي
مبابي

عرض نادي الهلال مبلغ ضخم للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باري سان جيرمان، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والذي جاء مقنع لعائلة مهاجم فريق العاصمة الفرنسية.

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عرض الهلال الأفضل لعائلة مبابي

أكدت تقارير فرنسية أن عائلة مبابي وافقة بالفعل على عرض نادي الهلال السعودي، وأن العرض جيد للغاية ولن يكون من السهل رفضه.

عرض الهلال على مبابي راتب سنوي 300 مليون يورو مقابل التوقيع الرسمي للزعيم، بالإضافة إلى 400 مليون يورو كمكافأة توقيع.

يسعى باريس سان جيرمان للتخلص من اللاعب بعد وجود عرض قوي من ريال مدريد لضم اللاعب، وخوفًا من رحيل المهاجم مجانًا في الموسم المقبل، ليأتي عرض أزرق الرياض الأعلى والأفضل من باقي العروض المقدمه.

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، ويرفض النجم الفرنسي تجديد عقده ويريد الانتقال لريال مدريد.

وترى عائلة مبابي أن العرض السعودي مناسب تمامًا للاعب الفرنسي، لكن حتى الآن لم يحسم كيليان موقفه النهائي من العروض خاصة وانه يمتلك عروض من أندية توتنهام وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبرشلونة، بجانب العرض السعودي.

 

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