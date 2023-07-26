حماقي يختتم مهرجان قرطاج في تونس..اعرف موعد الحفل

روّج الفنان محمد حماقي لحفله الختامي لفعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، وذلك عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

موعد حفل حماقي في مهرجان قرطاج 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 19 من أغسطس القادم، وأعرب حماقي عن سعادته بالحفل، قائلً:" أهل تونس متحمس أشوفكم في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج"

كانت أحدث الأغاني التي طرحها حماقي في صيف 2023 "لمون نعناع"، والتي تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

أغنية لمون نعناع كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:

"هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا ف الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا ف ما يمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده إحنا ميلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا ".

غنية فضوله المكان حماقي في رمضان 2023:

طرح حماقي حديثًا، قبل أغنية “لمون نعناع” أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها:

"حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

ده او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

ده مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".

أغنية قلبي حبك جدًّا حماقي:

بجانب أغنية “قلبي حبك جدا”، التي سجلت أكثر من 31 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتقول كلماتها:

“قلبي حبك جداً أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين غير كل الناس ايش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين ‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان ‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين ‏قلبي حبك جداً جداً جداً أنت ليه قلقان ‏سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان ‏أنت اللي عمري معاه واللي عيوني شاوروا عليه أنا قلبي قالك آه طب مستني أقولك إيه الحب ليه مداريه قولي ليه ليه ليه قولي ليه ليه ليه أنا روحي روحي روحي فيك هاتجنن عليك أنا أبيع الدنيا واشتريك عمري بين إيديك اسقيني من حبك كمان نسيني الماضي اللي كان كان فينك بقى من زمان فين فين فين”.