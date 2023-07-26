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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونيخ وديًا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي الانتصار على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الوطني الجديد في اليابان، في ثاني وديات السيتيزنس استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

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مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونيخ 

سجل جيمس ميكاتي الهدف الاول للسيتيزنس في الدقيقة 21 من عمر الشوط الاول، وفي الشوط الثاني عادل اللاعب ماتيس تيل النتيجة في الدقيقة 81، ليعود مانشستر سيتي عن طريق اللاعب إيمريك لابورتي في الدقيقة 86.

مباريات مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ المقبلة

حقق مانشستر سيتي الانتصار الثاني على التوالي في المواجهات الودية بعد الفوز على مارينوس الياباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

مباراة مانشستر سيتي الودية المقبلة ستكون أمام فريق اتلتيكو مدريد يوم الاحد المقبل، على أن يلعب بايرن ميونيخ مواجهته المقبلة أمام فريق كاواساكي يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر يوليو الجاري.

 

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