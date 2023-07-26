14%زيادة في استهلاك الكهرباء عن العام الماضي

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان هناك زياده 14% استهلاك عن العام الماضي مشيرا ان هناك زياده بنسبه بلاعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك ان هناك زياده 14% استهلاك عن العام الماضي مشيرا ان هناك زياده بنسبه بلغت 8.2% زياده في الاحمال خلال وقت الذروه مقارنه بالعام الماضي والذي يبدا من الساعه 7:00 مساء حتى الساعه 11:00 مساء.

واضاف الجهاز عبر صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الحمل الاقصى على الشبكه القوميه للكهرباء بلغ 35 الف ميجا وات معلنا ان الزياده الاحتياطيه في الانتاج المتاح بلغت امس 900 900 ميجا وات.غت 8.2% زياده في الاحمال خلال وقت الذروه مقارنه بالعام الماضي والذي يبدا من الساعه 7:00 مساء حتى الساعه 11:00 مساء.

واضاف الجهاز عبر صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الحمل الاقصى على الشبكه القوميه للكهرباء بلغ 35 الف ميجا وات معلنا ان الزياده الاحتياطيه في الانتاج المتاح بلغت امس 900 900 ميجا وات.

واشاره الجهاز الى ان تراجع القدرات التي تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال الى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات في وقت الذروه خلال الايام الماضيه.

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك ان هناك زياده 14% استهلاك عن العام الماضي مشيرا ان هناك زياده بنسبه بلغت 8.2% زياده في الاحمال خلال وقت الذروه مقارنه بالعام الماضي والذي يبدا من الساعه 7:00 مساء حتى الساعه 11:00 مساء.

واضاف الجهاز عبر صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الحمل الاقصى على الشبكه القوميه للكهرباء بلغ 35 الف ميجا وات معلنا ان الزياده الاحتياطيه في الانتاج المتاح بلغت امس 900 900 ميجا وات.

واشاره الجهاز الى ان تراجع القدرات التي تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال الى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات في وقت الذروه خلال الايام الماضيه.

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك ان هناك زياده 14% استهلاك عن العام الماضي مشيرا ان هناك زياده بنسبه بلغت 8.2% زياده في الاحمال خلال وقت الذروه مقارنه بالعام الماضي والذي يبدا من الساعه 7:00 مساء حتى الساعه 11:00 مساء.

واضاف الجهاز عبر صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الحمل الاقصى على الشبكه القوميه للكهرباء بلغ 35 الف ميجا وات معلنا ان الزياده الاحتياطيه في الانتاج المتاح بلغت امس 900 900 ميجا وات.

واشاره الجهاز الى ان تراجع القدرات التي تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال الى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات في وقت الذروه خلال الايام الماضيه.