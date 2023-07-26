توافد الزعماء الأفارقة للمشاركة بقمة "روسيا - إفريقيا"

بدأ زعماء ووزراء ووفود الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، التوافد على مدينة سان بطرسبرج الروسية، للمشاركة في قمة روسيا ـ أفريقيا.

القمة الروسية الأفريقية

وتشارك 49 دولة إفريقية في القمة حسب تأكيد مصادر روسية، ووصل رئيسي بوروندي وغينيا ورئيس الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا من ضمن الرؤساء والزعماء الأفارقة بالفعل إلى سان بطرسبرج، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي مع نظرائه الأفارقة لقاءات ثنائية قبل القمة.

وكانت الرئاسة أعلنت توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة "الإفريقية - الروسية" جرى تدشينها عام 2019، تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، إذ عقدت دورتها الأولى في سوتشي، تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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