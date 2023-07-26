وحدة السكان تدشن مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"

قامت الوحدة بديوان عام محافظة الأقصر بتدشين مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



وتهدف المبادرة إلى وضع المرأة الأقصرية في موضع المسئولية تجاه القضايا السكانية الملحة ورصد فعلي للمشكلات السكانية وخصوصا التي تواجه السيدات على أرض الواقع، وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الأقصرية من خلال الخروج من الغرف المغلقة والقاعات الى بيئات أكثر تميزا.



وتم تدشين المبادرة بحضور وإشراف رجاء شوقي احمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وفريق عمل وحدة السكان من الفتيات المتطوعات في الوحدة.



وفي جو اتسم بالمحبة وروح الأسرة الواحدة وفي عرض النهر الخالد انطلقت المبادرة الفريدة من نوعها بصعيد مصر ( المرأة الأقصرية تتحدث) بصحبة اخصائيين نفسيين وأطباء وداعية اسلامية وخبيرة تجميل وعناية بالبشرة، وأيضا تم اقامة معرض للمنتجات الحرفية والمأكولات الشرقية من السيدات وللسيدات.



كما تم عقد ندوة دينية قامت بها الواعظة سمر محمد حسانى بمنطقة وعظ الأقصر، وندوة عن الصحة الانجابية ألقتها كلا من سهير سمير نخلة مسئول الرائدات الريفيات بمديرية الصحة، و صفاء زغلول منسق اعلام الصحة، والدعم النفسي قامت به الاخصائية سحر عبدالوهاب، وندوة عن العناية بالبشرة ألقتها بولين وجيه نجيب خبيرة تجميل.



وقد ذكرت رجاء شوقي احمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر أن المبادرة مستمرة لتشمل كل سيدات الأقصر في كل ما يخص المرأة الأقصرية متخذة محاور عديدة لتغطي كل متطلبات المرأة الأقصرية من واقع الرصد الفعلي للمشكلات باعتبار المرأة هي عماد الأسرة ومحور بنيانها الراسخ وأيضا من واقع المهام الموكلة لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر باعتبار المرأة من أهم المحاور الرئيسية التي تعنى بها وحدات السكان وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها.