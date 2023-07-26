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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وزيرة الثقافة ناعية شوقي حجاب: شاعر ملهم وصاحب تجربة متفردة

الشاعر شوقى حجاب
الشاعر شوقى حجاب

 

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، نعت الشاعر الكبير  شوقي حجاب، الذي وافته المنية، صباح اليوم عن عمر يناهز ٧٧ عامًا.

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وقالت وزيرة الثقافة: " فقدنا اليوم شاعرًا ملهما وكاتبًا متخصصًا  وصاحب تجربة متفردة في مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات، وهو أحد رموز الإبداع والذي رحل تاركًا تاريخًا من الشعر الغنائي، الذي خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

 شوقي حجاب

ولد شوقي حجاب في المطرية- دقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة ، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

رحل الشاعر الكبير شوقى حجاب عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع مع المرض بعدما تعرض الفترة الأخيرة إلى أزمة صحية، أسكنته غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، إلى أن وافته المنية.

تعلم شوقي حجاب عروض الشعر على يد والده وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضا الاخراج بمعهد السينما ومارسه.

شوقي حجاب كتب غالبية أغانيه من الفلكلور الشعبي وأبدع للأطفال في التليفزيون المصرى، وابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

جائزة الدولة التقديرية 

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وعام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا .

 

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