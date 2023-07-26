عاجل
غداً.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء رئاسة النيجر: الرئيس وعائلته بخير.. وعناصر من الحرس الوطني انخرطت عن مسارها
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وتطبيق القانون على المخالفين..

إزالة هنجر في المهد بدون ترخيص على مساحة فدانين بالشرقية

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية برئاسة المهندس محمد العوضي رئيس المركز، برفقه العميد محمد صلاح مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، وقسم الاشغالات، والادارة الزراعية، وبمشاركة معدات التدخل السريع بالمحافظة برئاسه المهندس محمد صلاح، بتنفيذ أكبر حملة إزالة بقريه السدس بالوحدة المحلية بمباشر التابعين لمركز الإبراهيمية  حيث تم إزالة لهنجر مقام على مساحه ٢ فدان داخل معلف قديم بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر للمعلف، وتمت الإزالة علي مدار يومان، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

جانب من حملة الإزالة

 

الجريدة الورقية