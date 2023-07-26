إزالة هنجر في المهد بدون ترخيص على مساحة فدانين بالشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية برئاسة المهندس محمد العوضي رئيس المركز، برفقه العميد محمد صلاح مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، وقسم الاشغالات، والادارة الزراعية، وبمشاركة معدات التدخل السريع بالمحافظة برئاسه المهندس محمد صلاح، بتنفيذ أكبر حملة إزالة بقريه السدس بالوحدة المحلية بمباشر التابعين لمركز الإبراهيمية حيث تم إزالة لهنجر مقام على مساحه ٢ فدان داخل معلف قديم بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر للمعلف، وتمت الإزالة علي مدار يومان، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.