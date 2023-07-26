حرائق الغابات تعرقل الطائرات في عملية الإطفاء

تتمدد النيران بلا هوادة ودخانها يغطي السماء، إثر موجات حر متطرفة تشهدها اليونان وجنوب شرق أوروبا، وتستمر الحرائق منذ 8 أيام، وكانت جزيرة روديس الأكثر تضررًا منها.

حرائق مستعرة عابرة للقارات:

أخلت السلطات بسبب تمدد حرائق الغابات الآلاف من المواطنين والسياح، وسط جهود كبيرة للسيطرة عليها، بالتزامن مع ارتفاعات مستمرة في درجات الحرارة، وسرعة كبيرة في الرياح تعرقل جهود فرق الإطفاء والطيران المشارك في عملية الإطفاء.

تتوقع الأرصاد، استمرار موجة الحرارة في تلك البلدان، لأكثر من 17 يومًا مقبلة، وفي مشاهد صعبة لا تتمكن الطائرات من التحليق لإطفاء حرائق الغابات في اليونان، ومناطق من إفريقيا.

لحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان:

ذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن طائرة كانت تخمد حرائق الغابات تحطمت في جزيرة يوبوا اليونانية.



يوم الثلاثاء الماضي، صرَّح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.

قد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.



تجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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