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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع فيتنام بشأن القضايا الإقليمية والدولية

الجامعه العربيه
الجامعه العربيه توقع مذكرة تفاهم مع فيتنام

وقعت اليوم بالأمانة العامة مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية والتي تهدف لعقد اجتماعات دورية على مستوى رفيع، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية. 

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هذا وقام بالتوقيع ممثلاً عن الأمانة العامة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، و السفير ها كيم نجوك- نائب وزير الشؤون الخارجية، ممثلاً عن وزارة الشؤون الخارجية بفيتنام.

رئيس البرلمان العربي: الأمن السيبراني يمثل أولوية لتأمين البنية التحتية في الدول العربية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أهمية تحقيق الأمن السيبراني باعتباره أولوية متقدمة لتأمين منشآت البنية التحتية في الدول العربية، مشيدا بالإنجازات التي حققها مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال، ومثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لوضع الآليات والرؤى الخاصة بتطوير المنظومة الأمنية بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات المجلس وتجاربه الناجحة، لما من شأنه الدفع بالعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافه المنشودة في خدمة دولنا العربية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، بالدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي إلى الجمهورية التونسية .

وأكد "العسومي" خلال اللقاء أن مجلس وزراء الداخلية العرب يقوم بدور كبير لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الأمني ومكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، مؤكدا على حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والدفع بهذا التعاون نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع على مجالات عمل المجلس وخاصة المتعلقة بجهوده وإنجازاته في مختلف المجالات الأمنية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء . 

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على الدور الكبير الذي يلعبه البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية في مختلف المجالات وفي مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، مشيرا لأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات العربية بما يعزز من العمل العربي المشترك في شتى المجالات، مثمنا دعوة البرلمان العربي للمجلس للمشاركة في بعض الفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال الفترة القادمة، كما أكد حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للبرلمان العربي.

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