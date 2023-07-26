دنماركية تضحى بنفسها لمنع حرق القرآن في كوبنهاجن

أشعلت وسائل التواصل الإجتماعى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة دنماركية حاولت منع شخص من حرق القرآن الكريم أمام السفارة العراقية قي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وبالفعل تمنكت من أخذ نسخة القرآن، لكنها تعرضت لهجوم عنيف من جانب المتطرفين كاد أن يودى بحياتها.

و أظهر مقطع الفيديو غضب السيدة، عندما شاهدت من يريد وضع نسخة القرآن الكريم على "ستاند" استعدادًا لحرق القرآن، فقامت بأخذ نسخة القرآن وقامت باحتضانه حتى تمنع الشخص من حرقه، ليكشف النشطاء عن هوية السيدة الدنماركية بأنها سيدة من أصل عراقي تسمى قدس السامرائي.

كما أظهر الفيديو مهاجمة الشخص الذي يريد حرق نسخة القرآن للسيدة، التي تمسكت بالنسخة لحمايتها وخوفًا من إحراقها، وقام الشخص بالاعتداء على السيدة الدنماركية ليأخذ القرآن منها، لكنه فشل، فتدخلت الشرطة الدنماركية وأعادت نسخة القرآن للشخص الذي يريد إحراقه، وأبعدت السيدة عن مكان حرق المصحف.

وأثار غضب السيدة الدنماركية من مشهد الاستعداد لحرق القرآن الكريم، ومحاولتها حماية القرآن، حالة من التعاطف والإشادة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتكريمها