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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية مشاركة مصر في القمة الإفريقية الروسية

الدكتور اكرام بدر
الدكتور اكرام بدر الدين- استاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية الروسية بسان بطرسبرج بروسيا الاتحادية مهمة وتأتي في توقيت مهم للغاية، ولاسيما في ضوء ما يشهده العالم من صراعات مختلفة".

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السيسي يتوجه اليوم إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية

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القمة الإفريقية الروسية: 


 أضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد القمة الإفريقية الروسية للمرة الثانية يعكس اهتمام روسيا بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لها دور رئيسي في القارة والعالم يهتم بالقارة لتحقيق مصالح اقتصادية، لإقامة المشروعات والاستفادة من موارد القارة السمراء بما فيها من ثروات معدنية كبيرة ومعادن نادرة.

 

ملفات كثيرة: 


وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيتم مناقشة ملفات كثيرة خلال قمة سان بطرسبرج، ومنها القضايا ذات الاهتمام المشترك، وملف الصراع في السودان، وقضية الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والملفات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتغيرات المناخية وتأثيرها على القارة.

علاقات مصرية روسية: 


 أفاد بدرالدين، هناك علاقات طيبة تجمع مصر وروسيا في المجالات كافة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمار والمشروعات المشتركة والبنية التحتية وغيرها.

زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا: 

  
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

كما تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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