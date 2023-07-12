الاقتصاد المصري السابع عالميًا بناتج محلي 10 تريليونات دولار

نشر بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، تقريرًا عن الاقتصاد العالمي، وترتيب الدول، وأية البلدان ستتربع على عرش الاقتصاد، وكانت المفاجأة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الأولى ولا الثانية في أقوى اقتصادات العالم.

وتوقع بنك الاستثمار الأميركي، أن الصين ستصبح أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، بناتج محلي يصل إلى 57 تريليون دولار.

اقتصاد الهند

أما عن المركز الثاني فيذهب للهند، وتتفوق نيودلهي على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار، وتأتي في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.

الاقتصاد المصري السابع عالميًا

ويشير تقرير غولدمان ساكس، أن هناك تغيرا كبيرا في أكبر الاقتصادات العالمية، والتي سيعاد ترتيبها من جديد، إذ سيصعد الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار.

وتأتي إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، في المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، وتظل "ألمانيا" صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالمياً خلف البرازيل.

الاقتصاد المصري

ويتوقع ساكس، أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السكاني سيكون الدافع للنمو في اقتصاد نيجيريا وباكستان والهند خلال تلك السنوات.