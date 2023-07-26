نجوم هوليوود ينظمون مظاهرات ضخمة ضد الذكاء الإصطناعى

تجمع عدد من نجوم السينما والتلفزيون الأميركيين البارزين، ومن بينهم نجم "بريكنج باد"، براين كرانستون، في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك إحتجاجا على تقنية الذكاء الإصطناعى.

و في كلمات ألقوها خلال التجمع حاشد أعلن المحتجون عن دعمهم لممثلي هوليوود الذين ينفذون إضرابا منذ نحو أسبوعين.

وقال براين كرانستون، الذي تحدث عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي أمام حشد كثيف من المضربين والمؤيدين المتجمعين في هذه الساحة الواقعة ضمن منطقة برودواي الشهيرة بمسارحها: "لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات".

وأضاف النجم الذي ارتدى قميصا لنقابة ممثلي هوليوود (ساج-أفترا) رُسِمَت عليها قبضة مرفوعة، موجها رسالة إلى رئيس "ديزني"، بوب إيجر، الذي استهدفه التحرك: "لن نقبل أن تحرمنا حقنا في العمل وكسب العيش الكريم".

واختتم صاحب دور والتر وايت في مسلسل "بريكنج باد" الذي طبع تاريخ البرامج التلفزيونية: "أخيرا وخصوصا، لن ندعك تأخذ كرامتنا.

ووسط الشاشات العملاقة في ساحة تايمز سكوير، شدد ف. موراي أبراهام، المعروف بأدواره في "أماديوس" (أوسكار أفضل ممثل عام 1984) ومسلسلي "ذي وايت لوتوس" و"هوملاند"، على أهمية الحركة النقابية، واصفا إياها بأنها "مفيدة للولايات المتحدة".

وشارك في التجمّع نجوم آخرون على غرار كريستين بارانسكي، وكلويه جريس موريتز، وستيف بوسيمي، وبرندان فريزر، وكريستيان سلايتر، وليسا كولون-زاياس، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "ذي بير".

وكان حوالى 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي قد بدأو في 14 يوليو الجاري، بالإضافة إلى الإضراب الذي ينفذه كتّاب السيناريو منذ أسابيع, وتتسبب هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاما.

ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم، التي تشهد ركودا في زمن منصات البث الإلكتروني، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم.

وبموجب الاضراب، يمتنع أعضاء النقابة من ممثلين وعاملين في المجال السينمائي والتلفزيوني، عن المشاركة في أي شكل من أشكال الترويج لعمل ما، سواء في العروض الأولى أو في المهرجانات أو عبر مواقع التواصل، مما يعطل هوليوود بشكل كبير.