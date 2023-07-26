الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

باحثة: القمة الروسية الأفريقية مهمة لموسكو لضبط علاقتها مع القارة السمراء (فيديو)

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

تحدثت هايدى الشافعى الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن "القمة الروسية الأفريقية" الثانية، موضحة أنها تأتى فى توقيت هام، وهى أول قمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على اقتصادات الدول الأفريقية والأزمات التى تسببت فيها وتحديدا أزمة الأمن الغذائى للعديد من الدول الأفريقية".

اقرأ أيضا .. السيسي يتوجه اليوم إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية

أزمة الأمن الغذائى 

وأضافت "الشافعى" خلال مداخلة بقناة “إكسترا نيوز” أن القمة تأتى بعد أيام من تعليق روسيا اتفاق الحبوب مما يزيد من أزمة الأمن الغذائى بكثير من الدول الأفريقية، كما تأتى القمة فى ظل أزمات سياسية وصراعات فى القارة الأفريقية والتى كان آخرها الأزمة السودانية.

 القمة الروسية الأفريقية مهمة للغاية

وأكدت أن القمة الروسية الأفريقية مهمة لأنه من خلالها تضبط علاقتها من جديد مع دول القارة الأفريقية وتطرح استراتيجية جديدة لتعاملها مع دول القارة فى ظل متغيرات جديدة يشهدها العالم حاليا، كما تأتى فى وقت مفروض فيه على روسيا عقوبات اقتصادية من واشنطن والدول الغربية.

مواد متعلقة

السيسي يتوجه اليوم إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية

أمريكا تتهم روسيا بإلحاق ضرر بمسيرة تابعة لها فوق سوريا

روسيا تتهم أوكرانيا والناتو باستخدم ممر الحبوب لأغراض عسكرية

القمة الروسية الإفريقية.. الكرملين يعلن عن لقاء رئيس روسيا نظيره الجنوب إفريقي

الجريدة الورقية